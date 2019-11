Første test: Populær mini-SUV opruster

Hvor er vi?

For at slippe for mørke, vinterdeprimerende bil-billeder er vi strøget til Athen i Grækenland for at teste den nye Renault Captur. Til gengæld må vi kæmpe med underlaget på de græske veje, der bestemt ikke gør opgaven nemmere for Captur.

Bil Magasinet var inviteret af Renault