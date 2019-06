Første test: Ny Renault Clio er en charmetrold med en flot kabine og teknisk snilde

Hvad er nyt?





Ved første øjekast ligner femte generation Clio den gamle model iført et lag kraftig sminke i form af smarte LED-lygter og kromrammer om vinduerne. Men sæt de to generationer side om side og det står klart, at der er tale en ny bil med et friskere og mere moderne design. Der er kommet "horn" i motorhjelmen og baglygterne breder sig nu længere indover bagklappen. Det sidste får bilen til at se bredere ud.Rent fysisk er den nye Clio krympet 1 cm i længden og 5 cm i højden, mens den har tabt sig op til 50 kg, men uden at det er gået udover rummeligheden. Faktisk er bagagerummet vokset med 26 liter.Stik hovedet ind i kabinen og den sidste tvivl om genbrugsmekanik fordufter, for her er virkelig sket ting og sager.