Første test: Mere strøm i Renault Zoe

Hvad er nyt i Renault Zoe?

Største nyhed i den nye Zoe er det større og bedre batteri, der nu rummer 52 kWh. Langt over det dobbelte af de 22 kWh, som Zoe havde ved introduktionen i 2012. Det nye batteri driver elmotoren med 136 hk og klarer lige knap 400 km på en opladning. Tæt på det samme som den noget dyrere Jaguar I-Pace. Godt nok er Zoe en lille bybil men rækkevidden matcher langt større modeller.

Får du installeret en 7 kW ladeboks i garagen lader Zoe op på omkring 9 timer, så batteriet kan lades op, mens du sover. I virkeligheden er det nok de færreste, der kommer til at lade sin Zoe hver dag – en gang om ugen vil være nok til at dække de fleste kørselsbehov. Er du på farten kan du lade 150 km på batteriet i løbet af 30 min med en 50 kW hurtiglader.

Komforten er i øvrigt forbedret med bedre lydisolering, så vi er fri for at høre for meget på den irriterende, lovpligtige summe-lyd, der i øvrigt kan indstilles til tre forskellige lyde. Undervognen er samtidig sat op til komfort og takler vægten på 1.500 kg fint. Presser vi Zoe lidt på de sardinske bjergveje, skal der til gengæld ikke meget til, før vi føler, at dækkene er ved at blive krænget af.