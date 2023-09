Er du ikke klar til en elbil?

Elbilerne breder sig, og det er gode nyheder. Bare ikke for dig, der stadig finder dem en smule upraktiske i forhold til din hverdag.

Alt er selvfølgelig en vanesag, men i nogle konstellationer giver elbilen ikke så god mening – endnu. Der er stadig et stykke vej for producenterne, når det kommer til at skabe en elbil, der dækker alles behov, men på sigt vil flere muligheder uden tvivl åbne sig op.

Indtil da er det dog en realitet, at elbilen ikke passer ind i alle hverdage. Herunder har vi samlet nogle eksempler på konstellationer, hvor elbilen endnu ikke passer så godt ind, og desuden fundet et oplagt alternativ blandt en af de mest spændende billanceringer lige nu.

Den praktiske løsning

Det er ikke alle, der endnu føler sig klar til at have en elbil – eller har mulighederne for det.

Den kan da også hurtigt blive en lidt upraktisk herre for dig, der bor i etageejendom med begrænsede lademuligheder. Er det ikke det, der er problemet, så er det højst sandsynligt rækkevidden. Hvis du jævnligt kører lange ture og ikke har tiden til at lade op (eller det er meget ubelejligt), så er elbilen selvfølgelig også noget upraktisk.

De tilbagevendende lange ture er måske netop udfordringen for dig, der selv er praktisk – hvis du for eksempel kører med tungt læsset trailer, hestetrailer eller campingvogn over længere afstande.

Her kommer nyheden på det danske marked, Renault Austral, ind i billedet. Den kan trække helt op til 1.800 kilo, hvilket muliggør både campingturen og hestetraileren. Den har ikke de samme begrænsninger, som nogle af elbilerne i samme segment typisk har i forhold til tungt læs og længere ture.