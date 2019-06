Brugttest: Renault Clio Sport er en fransk perle til en fin pris

Netop denne gule Clio Sport 182 er ret speciel. I Danmark fandtes Clio i en 2,0-liters Sport-variant med 169 hk, men senere kom en 179-hestes variant, der desværre ikke kom til Danmark. Den senere model havde en anderledes indsugnings- og udstødningsmanifold, hvilket gav den flere kræfter. Bagfra kan bilen kendes på de to afgangsrør, og for at få plads til udstødningssystemet under bagagerummet fjernede Renault reservehjulsbrønden og droppede reservehjulet. I stedet gav de bilen et lappekit.

På de små veje nær Jyllandsringen er Swift og C2 utroligt jævnbyrdige, mens Renault Clio Sport 182 forventeligt nok er overlegen. Men den skal behandles med en helt anden grad af respekt, og du føler dig ikke nødvendigvis fortrolig med bilen med det samme. I C2 VTS og Swift Sport tør du hurtigt give dem kniven i de små, hurtige sving – hvis du giver den for meget, justerer du bare på speederen, og så er du igen på ret kurs. I Clio Sport 182 sidder du midt i svinget med en fornemmelse af, at én forkert bevægelse på speederen vil sende dig af asfalten på et splitsekund.