80'ernes franske tæskehold!

De hårde, antikke dæk har ikke samme friske bid som på Renaulten, men T16 er lidt mere næstetung og lidt sværere at lokke problemfrit smidigt ind i de skarpe kurver. Du mærker firehjulstrækket arbejde hele tiden. På med gassen, 205’eren forholder sig let neutralt – og det bliver den ved med, når maskinen lidt senere lægger turbokræfterne i asfalten med alle fire hjul.

Jeg sidder ikke med samme frygt for, at den pludselig smider røven, for 205 føles konstrueret til at gøre det her i højt tempo. Men du er nødt til at lære den at kende, før du kan køre ligeså stærkt i den. På tør vej er Renault formentlig hurtigst, men drys lidt grus på vejen, og Peugeot vil rive den midt over med sine solide afsæt ud af svingene.