Vildt! Danske Lars kører fra Peking til Paris i sin Porsche 911

Der skal ikke spares på dette projekt

Efter Lars Rolner modtog bilen, var der dog stadig lang vej til målet. Der skulle nemlig monteres en masse specialudstyr, så de kan klare deres lange rejse. Manden, de har fået til at hjælpe, er Brian Løkke, som bor i Oksbøl. Han arbejder til daglig med at reparere og renovere Porsche-modeller:

"Vi har aldrig lavet en rallybil før, men Lars har bare sagt, at han ville have det sådan der, og heldigvis har Lars også en ældre original Porsche 911, som har deltaget i Dakar-rally, hvor vi kunne hente lidt inspiration fra," siger Brian Løkke, hvorefter Lars Rolner igen tager ordet og pointerer, at der ikke er sprunget over, hvor gærdet er lavest noget sted på denne bil:

"Jeg er meget realistisk omkring dette projekt, og det skal altså bare være lavet færdigt. Jeg vil ikke stå et eller andet sted i Mongoliet med en bil, der ikke kan køre videre, bare fordi jeg ville spare 100 euro," slutter Lars Rolner, som estimerer, at det nok har taget et par tusinde timer, når alt arbejde med karrosse, motor og diverse ombygninger tælles sammen.