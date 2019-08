Vild Porsche-auktion til multimange millioner kørte helt af sporet

Verdens dyreste Porsche

Salget af verdens dyreste Porsche hos auktionshuset RM Sotheby's endte i en kæmpe fiasko, da der gik kuk i budgivningen.

Bilen, det gik ud over, er, hvad man betegner som verdens første Porsche, en Type 64 fra 1939, som faktisk blev produceret endnu inden Porsche-navnet eksisterede som selvstændigt bilmærke. Af samme grund fik bilen også først sit Porsche-logo på snuden i 1947 – otte år efter, den blev bygget.

Under nazismens fremgang var Ferdinand Porsche i gang med at udvikle "KdF-vognen" (KdF står for "Kraft durch Freude", hvilket oversat betyder "Styrke gennem Glæde"). Det blev siden blev til VW Boblen.

Kort efter fik han til opgave at producere en sportsversion på samme teknik, som skulle deltage i et specifikt racerløb.

Det blev til Type 64, der var klar i 1939, men krigen brød ud og racerløbet blev aflyst.

Ferdinand Porsche fik overtalt de højere magter i naziregimet til at lade ham producere i alt tre mere eller mindre identiske Type 64 sportsvogne. Det var den første af dem, som auktionshuset RM Sotheby ville bortauktionere under husets prestigefyldte auktion i Monterey den forgangne weekend. På forhånd forventede man en rekordpris for bilen, som må betegnes som Den hellige Gral indenfor Porsche's verden.

Se en RM Sotheby's salgsvideo med Type 64 herunder.