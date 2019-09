Vi kører Porsche's elbil Taycan i Danmark

Hvor præsenteres Porsche Taycan?

Hvad er nyt?

Elbilen er en del af et europæisk Road Trip, hvor den henover nogle uger besøger ni lande og tilbagelægger over 6.000 km. Bil Magasinets testkører, Frederik T. Frey, tog rattet fra Göteborg til København på tør asfalt.ALT. Selv om Porsche har andre elektrificerede modeller i form af diverse hybrider, er Taycan bygget op fra grunden som elbil – og det er første gang, Porsche prøver den slags. Taycan er skabt på et 800-volt-system, mens man flere andre steder i bilbranchen bruger 400 volt. Vi er vant til, at Porsche's biler kan køre og accelerere hurtigt – men nu skal vi også vænne os til, at når de laver en elbil, så er den også hurtig ved ladestanderen. Under helt optimale omstændigheder og forhold kan Taycan modtage strøm på batteriet med op til 270 kW – det vil betyde i omegnen af strøm til 100 kilometers kørsel på fem minutter.