Verdens sjoveste elbil er lige blevet lidt bedre

Mere fokuseret køreoplevelse

Taycan GTS og Taycan GTS Sport Turismo er udstyret med luftundervogn og Porsche Active Suspension Management (PASM). Teknologien er imidlertid trimmet til en endnu mere dynamisk fornemmelse bag rattet, hvilket også gælder baghjulsstyringen, som er mere sportsligt opsat.

Endelig er bilens lyd, Porsche Electric Sport Sound, også tilpasset en mere sporty profil. Designmæssigt spottes Taycan GTS og Taycan GTS Sport Turismo på de sorte eller mørke elementer og detaljer, som for eksempel frontspoileren, bunden af sidespejlene og rudelisterne.

En anden nyhed, der præsenteres som ekstraudstyr til de nye Taycan GTS-modeller, er et panoramaglastag med aktiv rudetoning. Her sørger en elektrisk aktiveret flydende krystalfilm for, at ændre overfladen på glastaget fra skinnende klart til mat. Denne funktion beskytter bilens passagerer mod blænding uden at reducere lysniveauet i kabinen.