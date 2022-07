Er det her verdens flotteste familiebil?

Genial på vej og på bane

Hvis du høre til dem, der synes, at MG 5 er for kedelig, men gerne vil have en elektrisk stationcar, så er Taycan Sport Turismo firkantet set din eneste anden mulighed på nuværende tidspunkt. (Kom nu igang, Audi!)

Hvor MG 5 er støvsuget for køreglæde, er Porsche gået anderledes farverigt til værks. Porsche Taycan er ubetinget den mest underholdende elektriske køreoplevelse, der findes på markedet nu. At den stiller til start i GTS-trim understreger blot den kendsgerning. Ugen inden, jeg fik nøglen til denne “Mamba”-grønne GTS, var jeg afsted på den italienske racerbane, Vallelunga, lidt udenfor Rom. Her viste Taycan GTS med al tydelighed, at der er masser af køreglæde at hente i Taycan GTS. Bilens største problem var bremserne. Overgangen mellem regenereringen og bremsen bliver unaturlig og svær at dosere.

Hører du til de 98 pct. af Taycan-ejere, der aldrig kunne drømme om at køre banekørsel, er der godt nyt. Her er Taycan GTS Sport Turismo en fremragende hverdagsbil. Kabinens layout er præcis det samme, som man oplever i Cross Turismo’en, som er den let forhøjede udgave med plastikskærme.

Til trods for at Taycan Sport Turismo er én centimeter længere end familiecontaineren Mercedes-Benz E-klasse stationcar, så føles kabinen og ikke mindst bagagerummet lille. Bagagerummet er dybt og kan rumme en barnevogn på langs, men det er smalt, hvilket gør det svært at udnytte. Der er 84 liter bagageplads til rådighed ude i forenden, hvilket er nemmere at udnytte. Bagsædepassagererne nyder godt af det store panoramaglastag, som er ekstraudstyr til 20.348 kr., men benpladsen er ikke imponerende.