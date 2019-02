I 2017 lancerede Porsche deres 911 GT2 RS som et sidste farvel til den forrige 911-generation. Den nye generation er præsenteret, og vi forventede ikke at høre mere til forgængeren. Men se så her!

Automedia's spionfotograf afslører nemlig, at Porsche arbejder på en 911 Speedster Limited Version som et endegyldigt farvel til 911-generationen af modellen. Porsche gjorde det samme for den tidligere 997-generation.