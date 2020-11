Spionfoto: Porsche 911 GT3 og GT3 RS får fuld pedal på Nürburgring

Ingen over, ingen ved siden af Porsche GT3 RS!

Hvis spoilere er noget at gå efter, så vinder den kommende Porsche GT3 RS. Det er kun et kvalificeret gæt, at dette er 911 GT3 RS baseret på at den passer med tidsplanen af 992-generationen og spoileren. der både overgår den seneste GT3 RS og prototype på den nye GT3.