På besøg hos Singer: Når Porsche bliver en fetish

I bagagerummet fortil kan vi ikke undgå at bemærke, at her hverken er grim plastik, kiksede samlinger eller ligegyldige detaljer? “Vi tror på at bygge smukke biler, også i detaljen. Alle ledninger og kabler er udført efter militære specifikationer. Vi tror på at gøre det rigtigt første gang. Hvis du monterer noget, som der ikke rigtig er plads til eller ser grimt ud, så er det nok fordi, det er monteret forkert. Så må vi lave det om uanset pris og tidsforbrug. Alt, vi monterer på bilen, skal være værdigt til at blive hængt op på væggen i mit kontor. Hvis jeg ikke gider se på det, kommer det ikke i bilen”, konstaterer Rob Dickinson.

Der monteres justerbare Öhlins-støddæmpere, krængningsstabilisatorer for og bag, bremse- og olierør, og motor og gearkasse. Hver en skrue, hver en møtrik og hver en skive fra donorbilen undersøges nidkært. Hvis den er slidt, defekt eller ikke lever op til kvalitetskravene, skaffes en ny del fra Porsche, og kan det ikke lade sig gøre, fremstiller Singer selv en ny.

Et nyt hængsel til motorklappen koster $200 hos Porsche. Singer køber det, og bruger så $3.000 på at slibe, skære, polere og lakere det, så det ligner et smykke. Sådan er det med alle dele til bilen.