Historien om den dag, vi kørte den danske Singer Porsche

Singer Porsche giver kuldegysninger

Hastigheden begynder at kravle derop, hvor det bliver kriminelt. Svinghastighederne stiger, og den røde Porsche bliver ved med at ville have mere. Vi er slet ikke i nærheden af bilens grænser endnu, men selv, når du kører den 80 pct., får du en oplevelse uden lige. Ja, du behøver faktisk slet ikke køre den for at få kuldegysninger.

Parkér bilen, stig ud, og åbn døre og klapper. Præcis som et barn, der iagttager en detaljeret modelbil, kan du blive ved med at finde løsninger, som får øjnene til at blive store og kæben til at trække mod syd. Det quiltede læder under frontklappen er syet så perfekt, at det kan få en syerske med 30 års jubilæum hos Georg Jensen Damask til at knibe en tåre, og det fortsætter i motorrummet bagest. Det er renset for unødige detaljer, og tilbage er kun det vigtigste. Indsugningsmanifolden, som er med til at skabe den snerrende lyd, hæver sig over motoren som en kongekrone, der skinner lige præcis nok til at være eksklusiv men ikke nok til at virke overdrevet.