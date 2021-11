Sådan foregår det, når Porsche pitcher 'sofakrigere' mod racerkørere

Mød deltagerne

De fleste ved, at det er svært at få en 'fod indenfor' i rigtig motorsport. Har du ikke en pengepung eller et godt sponsorat, så kan du hurtigt blive nødt til at glemme alt om de kendte løbsserier. Det gælder dog ikke nødvendigvis i e-sport.

En gruppe fra simracer-holdet FYRA Motorsport står og snakker, og jeg bryder ind:

Hvor startede interessen for jer?

"Jeg spillede meget Gran Turismo 4 på Playstation 2, da jeg var ung," svarer én.

Nårh, også mig! Sådan, bare på controller, eller hvad?

"Ja ja! Jeg købte først mit rat for et par år siden..."