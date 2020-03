Øhhh, RUF har netop ombygget en Porsche 911 til at kunne klare et ørkensafari...

Store muskler og firehjulstræk

Kræfterne kommer enten fra en RUF-designet boxermotor med seks cylindre, der yder 510 hk eller du kan få den monteret med biturbo, som hæver effekten til 700 hk. De tyske specialbyggere, nævner ikke for mange detaljer om den nye safari-maskine.

Er du også vild med mærkelige biler, så husk at aktivere dit abonnement på Bil Magasinet i dag! Du kan gøre det lige hér...

Vi ved, at den har firehjulstræk, som optimerer trækkraften, når Rodeo’en bevæger sig ud i vildmarken. Fordelingen af kræfterne mellem for og bagakslen kan justeres på et håndtag i kabinen. Affjedringen har fået et løft, så bilen er kommet op i højden. Tyskeren bruger solide Michelin terrændæk, for at få bedre vejgreb.