Porsches miljøvenlige direktørvogn lander i Danmark!

Porsche er glade for de nye bilafgifter

"Vi er glade for, at regeringen gerne vil fremme grønne biler. Vi har stor erfaring med hybrider, og glæder os over, at Panamera 4 E-Hybrid er slipper med 60 pct. af almindelige registreringsafgift på grund af dens lave CO2-udslip," siger pr-chef Peter Jurland fra Porsche Danmark.

Elbilen Porsche Taycan fås fra 749.000 kr, med de nye afgifter, men Peter Jurland forklarer, at det er en anden biltype, fordi den har mindre plads i kabine og bagagerum, og i modsætning til Panamera ikke må trække et påhængskøretøj.