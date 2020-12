Porsche vender tilbage til Le Mans!

Porsche havde succes sidst de var med

Det er stort, at Porsche annoncerer denne tilbagevenden, for de vandt et hattrick i langdistanceracing med LMP1-prototypen og producenternes og kørernes mesterskabstitler i årene 2015-2017.

De vandt også Le Mans i de år. Efter 2017 sæsonen fokuserede de som andre bilproducenter på Formel E, men nu kommer de altså tilbage.

At gøre det attraktivt for bilproducenter var målet med den nye LMPh klasse.

Præsidenten for FIA langdistanceløb, Richard Mille, siger:

"Vi kan nu se det ske, og at have både Le Mans Hypercar såvel som LMDh-regelsæt giver producenterne den luksus at vælge et koncept, der passer bedst til deres filosofi. Fremtiden for udholdenhedsløb ser virkelig meget lovende ud."