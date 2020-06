Når en motorjournalist kalder dette for verdens bedste elbil, skal du lytte efter!

Her er verdens bedste elbil, basta!

Inden du harcelerer over, at en bil til 1.786.326 kr. kåres som verdens bedste elbil i min verden, når flere konkurrenter er mere end en million kroner billigere, må jeg appellere til din sprogforståelse. Jeg skriver 'bedste elbil' – jeg skriver ikke 'bedste elbil til prisen' eller påstår, at Porsche Taycan Turbo S er et fornuftigt køb. Men sådan er det at være den bedste: Så behøver man ikke samtidig være den billigste, mest fornuftige eller andre kedelige forhold.

Ladestik er ved at blive udrullet på eksisterende Porsche-modeller som Panamera, der fås som plugin-hybrid, men Taycan er mærkets første rendyrkede elbil. Den har tydeligt Por­sche-DNA i sit design – inde som ude. Samtidig glæder det mit hjerte, at den produktionsfærdige Taycan visuelt ligger meget tæt op ad konceptbilen Mission E, som blev vist på den internationale biludstilling i Frankfurt i 2015.