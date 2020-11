Spionfotos: Mangler der plads i din Taycan?

Mød Taycan Sport Turismo

Da vi i november-udgivelsen af Bil Magasinet kiggede på Porsche Taycan, var det med den opløftet tone: Den er nemlig forbløffende brugbar, hvis opladernettet er tilstrækkeligt, og hvis man kan køre ordentligt. Porsche har med Sport Turismo-varianten bragt endnu mere brugbarhed til Taycan.

Porsche har nemlig givet Taycan et løft i bagenden, og dermed en hel del mere plads, end hvad man kunne finde i coupe-formen.

Med det får den et design, der deler vandene: For nogle er sportback-shooting brake kropsvarianter det mest sporty på fire hjul, mens andre foretrækker den lavere profil, der følger med 4-dørs coupe-typen. Brugbarheden af en højere bagende er dog svær at argumentere imod.