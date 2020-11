Langturstest af Porsche Taycan Turbo S: Er Norge elbilernes Mekka?

Artiklen blev første gang bragt i Bil Magasinet nr. 2011, november 2020:

Taycan i dyst mod Nissan Leaf

Hastigheden er kun 80 km/t, men alligevel har jeg følelsen af at være med i et intenst race. Bag mig ligger en Nissan Leaf, vejen er ensporet og uden mulighed for overhaling, men om 200 meter bliver den tosporet. Jeg ved godt, at Leaf’en bag mig lægger sig ud i overhalingssporet og med omkring 82 km/t sniger sig forbi.

Jeg er overbevist, for sådan har det foregået de sidste 10 km, hvor Leaf’en og jeg skiftevis har overhalet hinanden: Helt langsomt, med sneglefart og uden at skule til hinanden, når vi passerer – det skulle jo nødig virke suspekt. Men både ham i Leaf’en og jeg er fuldstændig klar over, hvad der foregår. Og jeg vil komme først.

