Porsche Taycan kører sidelæns ind i Guinness Rekordbog

Maraton-længde drift af Taycan

Forsøget fandt sted under tilsyn af Guinness World Records-dommer Joanne Brent. Den samlede længde blev til 42,16 km altså en distancen svarende til næsten et helt maratonløb. Retera kørte i 55 minutter for at sætte rekorden, med en gennemsnitlig hastighed på 46 km/t. Det er nok til at slå rekorden for længste drift af en elbil.

Det hele blev dokumenteret af GPS og udsvings-sensorer fra bilen. Hvis det ikke skulle være nok, blev det hele også filmet fra et kontroltårn. Så både Porsche og især Guinness World Records er sikker på distancen.