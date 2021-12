Tag alle vores penge: Porsche's nye stationcar er fantastisk

Hvad har den af motor?

Taycan fås kun med elmotor. Det blev besluttet på det allerførste møde om den nye model i 2014, og produktchef Kevin Giek fortæller, at det aldrig var på tale at tilbyde andre former for motorer. Det er en elbil, og sådan er det.

Taycan GTS har en elmotor på forakslen, der er bygget sammen med en 1-trins gearkasse og driver forhjulene.

På bagakslen er her endnu en elmotor, der er bygget sammen med en 2-trins gearkasse, og som driver baghjulene. De to trin skyldes et ønske om at gøre drivlinen mere effektiv under cruising, og man mærker intet til gearskift og har ingen indflydelse på dem.

Som noget nyt i 2022-årgangen af Taycan træder den forreste elmotor kun til, når der er behov for den.

Den samlede ydelse er 517 hk og et moment på 850 Nm, men under launch control stiger effekten kortvarigt til 598 hk.

De to elmotorer drives af et batteri i bunden på 93 kWh. Det kører på 800 volt-spænding og kan lades med 11 kW i hjemmelader og op til 270 kW i lynlader.