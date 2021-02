Denne bil har lige sat en vanvittig hastighedsrekord

Den nye topfart indendørs fra Porsche

Porsche Taycan Turbo S ramte en fart på 165 km/t indendørs. Det blev gjort i første forsøg på Convention Center i New Orleans, Louisiana, hvor gulvarealet er over 9 hektar indendørs. Det svære ved det indendørs rekordforsøg var, at det foregik på poleret beton, der bliver beskrevet som at køre på is. Før selve rekordforsøget var der et par øvelsesture, så køreren Leh Keen lærte underlaget at kende.

Så udover accelerationen skulle nedbremsningen også foregå effektivt, for ellers endte man i væggen. Igen indgyder Taycan Turbo S tillid ved at have store keramiske bremseskiver på alle hjul. Alligevel udtalte køreren Leh Keen efterfølgende "What was I thinking!?", han kørte trods alt vanvittige 165 km/t indendørs.

Porsche's egen flotte video om rekordforsøget kan ses nedenunder.