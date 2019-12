Første test: Porsche Taycan 4S i minus 25 grader

Hvad er nyt i Porsche Taycan 4S?

Den første elbil fra Porsche findes nu i fire varianter; Turbo S, Turbo, 4S plus og dagens testbil, Taycan 4S. Det er den første variant med det mindre batteri på 79 kWh. Det betyder kortere rækkevidde og færre kræfter – men bare rolig, der er stadig rigeligt.

Vores testrute består udelukkende af veje dækket af sne og is samt en frossen sø, hvor vi får lov at teste Taycan 4S til grænsen under forskellige prøvelser. Blandt andet i lange drifts hvor firehjulstrækket viser talenter, vi ikke har oplevet fra firehjulstræk før. Det disponerer på splitsekunder kræfterne mellem for- og baghjulene i en kontrolleret udskridning, alt efter hvilken retning du styrer. Peger forhjulene ligeud, trækkes der ligeligt mellem for- og baghjul. Skal vinklen værre større styres en smule ind i svinget og kræfterne sendes til baghjulene så at bagenden skrider mere ud. Skal vinklen derimod være mindre styres blot en smule ud ad svinget. Her sendes kræfterne til forhjulene for at trække snuden ud og rette bilen op. Det virker overraskende godt.

Testruten på omkring 140 km til den frosne sø giver os mulighed for at holde øje med batteriniveau – og om Taycan 4S holder strøm som lovet under de meget hårde forhold. Læs med i et kommende nummer af Bil Magasinet om, hvordan det går.