Porsche Taycan - se den her

Porsche Taycan har været længe ventet, men nu har Porsche officielt lanceret deres allerførste elbil. Navnet betyder ”livlig, ung hest”, som passer ret godt til Porsche’s logo, hvori der er en halvstejlende hest.

”Vores nye eldrevne sportsvogn er stærk; en bil, som har udholdenhed til at tilbagelægge lange strækninger, og som står for frihed”, siger Oliver Blume, som er administrerende direktør hos Porsche AG.

Taycan Turbo og Taycan Turbo S

Den kommer i to varianter - Taycan Turbo og Taycan Turbo S. Turbo S er den hurtigste og kan levere et overboost så den yder 761 hk. mens en Taycan Turbo maksimalt kan yde 680 hk.

Taycan Turbo accelererer fra 0-100 km/t på 3,2 sek, mens Turbo S klarer det på 2,8 sek. Turbo S har også knusende mellemaccelerationer. 0-200 km/t er overstået på 9,8 sek. og topfarten er 260 km.

Ifølge Porsche skulle den nye Taycan være i stand til at foretage flere accelerationer umiddelbart efter hinanden, uden at det går ud over ydelsen.