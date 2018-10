Porsche: Sådan bygger vi den nye Taycan

Porsche's første rent eldrevne sportsvogn kommer på markedet i 2020. Der er investeret 6 milliarder euro (45 mia. kr.) i elektrificeringen af modelprogrammet, og Porsche har ansat 1.200 nye medarbejdere alene i forbindelse med introduktionen af Taycan.

Hver anden Porsche skal elektrificeres

”Vi går ud fra, at over 50 pct. af de udleverede Porsche-modeller vil være elektrificerede i 2025”, siger Lutz Meschke, som er stedfortrædende øverste chef for finans og it hos Porsche.

Det indebærer investeringer i udvikling og infrastruktur, men også i uddannelse af medarbejderne.

I øjeblikket opbygges produktions- og montagefaciliteterne til den nye Taycan på fabrikken på hovedsædet i Zuffenhausen. Dermed tager Porsche afsked med det traditionelle samlebåndsprincip.

Målet er nul CO2-udslip på fabrikken

Albrecht Reimold, øverste chef for produktion og logistik:

”Med den såkaldte Flexi-linje indsætter Porsche som den første bilproducent førerløse transportsystemer i en kontinuerlig indsats i serieproduktionen.”

Målet er at kombinere fordelene ved klassisk samlebåndsteknik med fleksibiliteten ved en omstillingsparat montage. Dermed er der mulighed for flere arbejdsrytmer på samme sted.

Taycan produceres CO2-neutralt, og det fremtidige mål for hele produktionen er, at fabrikken skal blive en såkaldt Zero-Impact-Factory – altså en fabrik, som ikke belaster miljøet.