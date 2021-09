Her er Porsche's elektriske monster, der kan køre over 300 km/t

Strøm nok til hele løbet

Har du bekymret dig om, hvad der skal bliver af motorsporten, når der ikke længere er en benzinmotor til at drive racerbilerne, så stillede Porsche mandag med ét svar. Mission R er en el-racer, der er bygget til at køre race med strøm på de samme vilkår, som Porsche kører race med benzin i dag.

Den bygger på 900 volts-teknik, hvilket gør det muligt at lade det 80 kWh store batterier op, næsten så hurtigt som bilen kører.

Den kan lade med 350 kW, hvilket gør det muligt at lade batteriet 80 pct på 15 minutter. Rækkevidden oplyser Porsche ikke, men de siger til gengæld, at den med fuldt opladt batteri har strøm nok til et helt Carrera Cup løb, som typisk var godt en halv time.

Se Porsche Mission R blive afsløret her: