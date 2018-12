Porsche Macan har fået en god r.. og grønnere samvittighed

Hvor?

Er det en helt ny Porsche Macan?

Mallorca. Testruten byder på et miks af motor-, lande- og bjergveje.Nej. Der er tale om et lille facelift af modellen, der kom på markedet i 2014 på en platform doneret af forrige generation Audi Q5. Macan kører videre på MLB-platformen fra dengang, men både for- og bagende har fået et lag effektiv sminke af Porsches designere. Macan ser stadig smart og moderne ud.



Snuden er frisket op med en ny kofanger og nye forlygter med LED som standard. Fra siden vil du måske notere de nye fælge. Bagenden har fået en fræk detalje, nemlig et tværgående lygtebånd i stil med dét du finder på Panamera, Cayenne og den næste generation Porsche 911.

Kabinen har fået et par små opdateringer, der får den til at føles moderne igen. Luftdyserne i midterkonsollen sidder nu under i stedet for på hver side af skærmen til infotainmentsystemet. Sidstnævnte har fået en ny 10,9" trykfølsom skærm med tabletagtig finish og betjening.