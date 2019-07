Porsche lancerer den "billige" udgave af 911

Næsten umuligt at se forskel

Porsche har valgt at bryde traditionen. For normalt er Carrera pakket ind i en smallere karrosse end Carrera S.

Dette er ikke tilfældet med den nye Carrera, der er ligeså bred som en Carrera S. Så det kræver derfor et trænet øje at kende forskel på de to modeller. Porsche skriver selv, at man kan spotte forskellen på afgangsrørene, som er anderledes.

Men på de pressebilleder, der er udsendt, kan vi altså ikke se forskel. På nogle data-billeder, kan man dog se de andre afgangsrør, som er mere firkantede.

Indvendig er der praktisk talt ikke foreskel på en Carrera og en Carrera S. Her er alt som vi kender det fra Carrera S. Den store 10,9” centerskærm har samlet alle bilens vigtige funktioner, så man har kunnet spare en masse fysiske knapper væk.

Kommer under 2 millioner kroner

De danske priser er endnu ikke klar. Men i Tyskland koster den 104.655 euro for en coupé og 118.935 for cabriolet.

Med lidt held, så kommer en 911 Carrera til at koste under 2.000.000 kr., hvilket er alt for meget for de fleste, men stadig den billigste 911 på programmet.