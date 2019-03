Porsche giver alle sine ansatte kæmpe bonus

De ansatte hos Porsche AG kan se frem til en tidlig julegave. Ledelsen har nemlig valgt at belønne sine medarbejdere med en solid bonus. Helt præcist kan medarbejdere, afhængig af ansættelsesforhold, blive belønnet med op til 9.700 euro hvilket svarer til 72.385 kr.

Og der er ikke bare ledelsen, der har givet sig selv en lønforhøjelse. Denne bonus kommer til gode for alle ansatte, der tæller mere end 25.000 medarbejdere. Størrelsen på bonussen er ikke betinget af medarbejderens løn, men om man er fuldtids- eller deltidsansat, og hvor længe man har arbejdet for Porsche. For hos Porsche mener man, at alle har bidraget ligeligt til at nå det flotte resultat.

Porsche øgede sit salg af biler med 4 pct., hvilket betød, at de i 2018 solgte 256.255 biler på verdensplan. Det smittede af på omsætningen, der steg med 10 pct. og nåede 192,5 milliarder kroner (€ 25.8 milliarder)

Bonussen vil blive lagt sammen med medarbejdernes løn til april.

I 2017 modtog Porsche's ansatte også en bonus. Dengang var den på 9.300 euro, hvortil Porsche smed yderligere 356 euro oveni, for at markere Porsche 70 års jubilæum.