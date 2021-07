Porsche går efter guldet med ny 640-hestes super-SUV

Hvis Cayenne Turbo bare ikke er nok

Forestil dig det her: Du sidder bag rattet af den vildeste Porsche Cayenne, du kan få fra Porsche. 550 hk under højre fod, men det er bare ikke nok. Hvor går du hen? Du kan starte hos Lamborghini, der tilbyder Urus med 650 hk. Du kan også vælge den lidt mere folkelige Audi RSQ8. Men det vil Porsche ikke have.

Fremover vil Porsche nok mene, at du bare kan vælge den nye topmodel, Turbo GT, hvis du vil have en Cayenne med mere spræl i. Her får du 640 hk, 850 Nm og en tid fra 0-100 km/t på 3,3 sekunder, der alt sammen stammer fra den pumpede biturbo-V8 på 4,0 liter.