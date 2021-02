Porsche udvikler nyt brændstof: 85 procent renere end almindelig benzin

Porsche satser på eFuel

I 2022 vil Porsche have 130.000 liter af mærkets syntetiske brændstof klar til test. I et interview med Evo Magazine hævder Porsche, at benzintypen kan skære op til 85% af CO2-udledningen i helt normale fossilbiler, med hvilke den naturligvis er fuldt kompatibel.

"Vores syntetiske benzin har mellem otte og ti komponenter, mens benzinen fra tankstationen har mellem 30 og 40. De er ikke alle sammen lige velkomne, og derfor er vores renere," siger Dr Frank Walliser fra Porsche til Evo Magazine.

85% lyder måske ikke af meget, men i praksis svarer det omtrent til den mængde, en elbil udleder under produktion og brug. Det er altså en markant forbedring over stort set alle hidtidige fossile brændstoffer, specielt når Porsche hævder, at alle mærkets nuværende forbrændingsmotorer ikke vil behøve en konversion. Det betyder også, at for eksempel den nye 911 GT3 vil kunne køre på brændstoffet.