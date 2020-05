Vores mand flyver i Cayman GTS: Downsizing? NEJ TAK

Vores første møde med 718 GTS er i den lukkede Cayman på den kringlede Estoril-racerbane, som ligger få kilometer fra hovedstaden Lissabon i Portugal. Da vi drejer nøglen første gang, falder en stor sten fra vores bilhjerte. Den sprøde rumlen fra de seks cylindre, som vi har savnet, strømmer nu ud fra sportsudstødningen.

Den 6-trins manuelle gearkasse går stramt i første, og med et smil fra øre til øre triller vi ud på den kringlede bane for at kilde Cayman lidt på maven. 718 GTS kommer standard med sportsundervogn, mekanisk spærredifferentiale, Sport Chrono-pakke, sportsudstødning og så den 6-trins manuelle gearkasse.

Porsche-instruktør fungerer som hare

Vi forfølger en instruktør, der har snuppet nøglerne til en Porsche 911, og summer den første omgang rundt på Estoril i roligt tempo – altså lige indtil vi rammer langsiden, og instruktør, Timo Bernhard (ja, ham der i 2018 satte banerekord på Nürburgring i Porsche 919 Evo), slipper tøjlerne. Med skiftet fra tredje til andet gear springer omdrejningerne til lige under 6.000 o/min, og boxermotoren vågner for alvor.

Da der ingen turbo er til at hjælpe, skal den over 7.000 o/min for at nå maksydelsen på de 400 hk. Netop de mange omdrejninger gør 718 GTS til en noget større og mere tilfredsstillende mundfuld end lillebror 718 S.