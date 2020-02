Ja, tak! Vi griner hele banen rundt i den nye Porsche Cayman GTS

Hvad er nyt i 718 GTS?

Porsche 718 GTS er tilbage med seks cylindre. Det gælder både den lukkede Cayman og den åbne Boxster med foldetag i stof. Den 6-cylindrede boxermotor på fire liter uden turbo, er den samme, som i 718 Spyder og GT4 men i en neddroslet udgave. I 718 GTS yder de seks cylindre 400 hk og 420 Nm – 50 hk mere end lillebror 718 S, der stadig kører med fire cylindre.

Køreoplevelsen er som vi kender den fra 718 med perfekt balance og et styretøj, der excellerer med præcision og feedback, som er svært at finde mage. Til gengæld kan tilføjelsen af to cylindre og den manglende turbo give udfordringer på små veje. Motoren skal nemlig holdes til ilden, helst med omkring 6.000 til 7.000 omdrejninger, for at yde. Læs meget mere om dét, i et kommende nummer af Bil Magasinet.

Lydbilledet kan ingen dog tage fra den større motor og dét har vi savnet. Den lette rumlen i tomgang og skriget ved høje omdrejninger skabes blandt andet af sportsudstødningen, der er standard på GTS-varianten. Det samme gælder en kabine, med alcantara spredt ud over de steder, vi ser og holder om mest. Det giver en lækker fornemmelse af sport.