Porsche 996 GT3 er kompromisløsheden selv

Mine hænder trækkes fra side til side. Forhjulene har fået færten af et par fordybninger i vejen, og pludselig forvandler bilen sig til en bomstærk sporhund. Jeg prøver at kurere det ved at sætte hastigheden i vejret, men her opdager jeg et andet problem. Styretøjet bliver let. Faretruende let. Faktisk føles det som om, forenden af bilen begynder at stige til himmels. Min drøm om en 996 GT3 er stille og roligt ved at smuldre.

GT3'eren fik en hård start

Da GT3-udgaven kom frem, var det langtfra alle, som var ellevilde. Kritikerne mente, at syncromeshringene i gearkassen var for svage, samt at bilen ikke føltes ligeså hurtig, som den var opgivet til. Og de havde sådan set ret – i hvert fald hvis du skal tro på rygterne. Onde tunger siger nemlig, at en 996 GT3 ikke helt yder de 360 hk, den er opgivet til, mens anden generation af GT3 i 996-karrossen yder en del hestekræfter mere end de 381 hk, den var opgivet til. Da den samtidig var meget ekstrem i sin opsætning, rullede der kun 1.868 eksemplarer ud fra Zuffenhausen, hvilket gør dette til en forholdsvis sjælden Porsche.

Jeg svinger fra motorvejen et sted i Nordsjælland. Og fem minutter senere står jeg midt på en snørklet skovvej uden folk i sigte. Jeg holder stille. Mærker motoren vibrere uroligt bag mig, og så giver jeg den kniven! Forenden sætter sig i svingene, understyring er der intet af. Vinduerne er nede, så lyden smælder ind i kabinen, mens bagenden presser på. Styretøjet føles pludselig perfekt, når jeg vrider den i svingene. Alle bilens fejl er med ét vendt til dens styrker. Det her er uden tvivl en min af mine drømme-Porsche’r.