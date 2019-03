Porsche 911 GT2: Luftkølet brutalitet fra Zuffenhausen

Selv om en GT2 kostede en hel del mere end den daværende Turbo-udgave, var oplevelsen i kabinen en smule mere spartansk.

Det kan måske være med til at forklare, hvorfor der kun blev bygget 57 eksemplarer af GT2 med modelbetegnelsen 993. Det ekstremt lave produktionstal har dog gjort, at en original GT2 er uhyre mange penge værd i dag.

GT2 solgt for 15,5 mio kroner

Eksemplaret på billederne har levet en beskyttet tilværelse i Schweiz og Monaco, og den har kun kørt 12.730 km fra ny. Bilen var under hammeren hos RM Sotheby's auktion i London tilbage i 2016. Prisen røg i vejret med raketfart og bilen bliv solgt for over 15,5 mio kroner, hvilket er den højeste pris nogensinde, for en 993 GT2.