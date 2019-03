Porsche 992 uden tag er ren fornøjelse

Hvor er vi?

Porsche 911 i 992-generationen uden fast tag præsenteres i Grækenland, hvor vejene er forholdsvis trafikfri...men vejret ikke passer til at køre med taget nede hele tiden.

Hvad er nyt?

Flere steder er 911 Cabriolet gjort både stærkere men samtidig også lettere end forgængeren takket være forskellige former for metal som aluminium og magnesium samt brugen af en særlig type forstærket plastik. Bl.a. er forruderammen gjort ca. to kg lettere, mens den samtidig er gjort stærkere og mere modstandsdygtig i det uheldige tilfælde, at bilen ruller rundt.