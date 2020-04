Mysteriet om en stribe vilde Porsche'r, der blev bestilt med lilla fælge men aldrig kørte

Mørkblå Turbo S

Denne blå Porsche 964 Turbo S har rødt interiør, lilla fælge og guldfarvede calipre. Den er ikke til salg noget sted, og jeg faldt bare over bilen et sted på nettet. Det ligner dog, at denne også har noget at gøre med de andre.

Den snu læser vil på nuværende tidspunkt dog påpege, at det bare kan være et tilfælde, at disse biler er blevet leveret i nogenlunde samme farvekombination, men til det har jeg fundet et par billeder, som beviser det modsatte.