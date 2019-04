Porsche 928 skulle være folkets sportsvogn

Kan du forestille dig, at Porsche skulle pille ved den klassiske 911-opskrift? Nej, vel! Ikke desto mindre var det nøjagtigt, hvad der lå til grund for udviklingen af Porsche 928 i 70’erne. Det lå i kortene, at den “gammeldags” 911-konstruktion med hækmotor skulle vige pladsen for en frontmotoriseret sportsvogn med gearkassen bagi – en såkaldt transaksel.

V8-motoren var bygget i aluminium, og da 928-modellen blev lanceret i 1978, var slagvolumen på 4,5 liter, og kræfterne beløb sig til 240 hk og 363 Nm. Porsche 928 var en sportsvogn efter alle kunstens regler, hvilket også gjorde dens titel som Årets Bil i Europa 1978 ikke så lidt overraskende. Til sammenligning kårede den samlede stab af danske motorjournalister en Alfa Romeo Giulietta til Årets Bil i Danmark samme år.