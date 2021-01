Hold på hat og briller: Nu skal 914 bygges igen!

Varm luft?

Mange konceptbiler har været oppe og vende, og en 3D-model er nemmere at skabe en end bil. Det er altså nemt at tro, at dette koncept og alle løfterne om produktion er et muskelspil, der kun kan ødelægge de drømme, det har født. Men alligevel er der en troværdighedsværdi i Fifteen Elevens tidligere projekter: Størrelsen går fra restaurering af Morris Minor, til racerombygning af en Jaguar E-Type.

Fifteen Eleven Designs plan for 914 er heller ikke langt ude i fremtiden: Inden 2021 er omme, vil bilen lanceres i både en højre- og venstrestyret variant, der bygges og distribueres fra værkstedet i Bakewell. Prisen er ikke nævnt med et ord, men vi gætter på, at det næppe vil blive en spareøvelse at handle Fifteen Eleven Designs version, hvis du er ude efter en 914.