HOLD FAST!!! Denne tunede Porsche 911 Turbo S rammer 100 km/t på under 2 sekunder!

Modificeret Porsche

Videoen indefra bilen viser hastigheden nederst i venstre hjørne. Her kan du se, at den rammer 61 mph (98 km/t) og hænger der et stykke tid før den med lynets hast springer til 110 mph (177 km/t.

Vi ved ikke præcist, hvilke modifikationer Porsche har fået, men i videoens beskrivelse står der, at den har fået en Emre Levant tuning med et Syvecs plug-and-play ECU og en Dodson Motorsport koblingspakke. De nævner også ESMOTOR & EKanooRacing som nogle af bagmændene til ES1XXX 991.1 Turbo S.