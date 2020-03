Der er 650 gode grunde til, at Porsche 911 Turbo S er din nye drømmebil

2,7 sekunder til 100 km/t

0-100 km/t er overstået på kun 2,7 sekunder, hvilket er 0,2 sekunder hurtigere end før. Porsche plejer dog altid at underdrive præstationerne, så lur os, om ikke den i realiteten er endnu hurtigere. Det skal vi nok love at undersøge for dig, så snart vi får nøglerne til et eksemplar. 0-200 km/t tager 8,9 sekunder.

Tophastigheden er uændret. Men det gør heller ikke så meget, for den render 330 km/t, før den løber tør for omdrejninger.