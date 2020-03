Porsche's nye 911 Turbo lanceres nu i en ny variant, verden ikke har brug for...

Starter ved 4,2 mio. kr.

Om verden har brug for disse nye udstyrspakker er tvivlsomt, for hvad gør 30 kg egentlig for dine præstationer? Ikke specielt meget. Og kan du mærke effekten på en bane? Måske, men du skal være racerkører med en meget følsom bagdel for at kunne mærke forskel.

Priserne for de nye udstyrspakker er endnu ikke oplyst, men tydeligt er det, at de kommer til at koste en hel del. Til info kan vi fortælle, at en Porsche 911 Turbo S starter ved 4.189.247 kr.

