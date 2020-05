Den nye Porsche 911 Targa har en detalje, entusiasterne vil KNUSELSKE!

Porsche 911 Targa kom i 1965

911 Targa er som model langt fra ny. Den første kom til verden i 1965, hvor den blev præsenteret på Frankfurt Motor Show. Dengang havde modellen også en stålbøjle hen over taget, som skulle være med til at øge sikkerheden, hvis man skulle rulle rundt i et uheld.



Dengang fandtes der ingen egentlig cabriolet-variant af Porsche 911, så hvis du gerne ville have vind i håret, var eneste mulighed at bestille en coupé med soltag eller en Targa. De første 911 Targa havde endda en blød bagrude i plastik (se den, som af nørder kaldes "Softwindow" på fotoet herunder), mens den fra 1969 fik monteret en bagrude i glas. Nå, tilbage til sagen og den nye...