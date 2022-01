Nu bliver Porsche 911 også højbenet - men det er ikke en dårlig ting

Porsche 992 får facelift

En anden nævneværdig ting ved den spottede 911 er, at den har fået et mindre facelift. Selv om kamuflagen er tungest omkring kofangerne, er det tydeligt at se, at de har ændret sig i forhold til de nuværende modeller. Derudover siger vores spioner, der har kigget nærmere på bilen, også, at kørelysene er ændret.

Hvad faceliftet ellers indebærer for modellen, og hvilke dele, der er unikke for Safari-modellen er endnu svært at sige. Det gælder også lanceringsdatoen af den såkaldte 992.2.