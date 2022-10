Mere luksuriøs kabine

Kabinen virker mere luksuriøs end i en 911 GT3, men vi skal i småtingsafdelingen for at finde forskelle. Det fede Alcantara-lignende materiale, som Porsche kalder Race-Tex, er udskiftet med blødt læder på rat og diverse overflader. I stedet for et bur (ekstraudstyr til GT3) får du bagageplads bag forsæderne, hvis du kan komme derom.

Testbilens skålsæder i kulfiberforstærket plast fylder meget og kan ikke vippes frem, så det er svært at få oppakning ind bagi. Husk at pakke i en blød sportstaske eller stoppe din trolley i bagagerummet i snuden.

I bytte for praktikalitet tilbyder skålsæderne et suverænt miks af komfort og støtte som en baseball-handske om en bold. Er penge ikke et problem, kan du smide 52.967 kr. og få 3D-printede skålindlæg i tre forskellige hårdheder.

