Porsche 911 GT2: Nutidens enkemager

Køretøjerne i dag er fyldt til randen med elektroniske hjælpemidler. Idéen er, at en stribe computere skal hjælpe chaufføren, så han eller hun ikke kommer på glatis. Og jo flere kræfter, du har at gøre med, jo mere har du brug for computerne. Men skruer vi lige hurtigt tiden tilbage til 2002, hvor Porsche 911 GT2 kom på gaden, var situationen en anden.

Porsche mente, at verden havde brug for en bil, som kunne udfordre selv de bedste chauffører. Derfor tog de en 911 Turbo med 420 hk og skruede op for effekten ved at montere et sæt nye turboer, så den ydede 462 hk. Bagefter afmonterede de trækket til forhjulene, hvilket fik vægten til at falde dramatisk, og som kronen på værket fjernede de alle elektroniske hjælpemidler.