Perfekt! Porsche 718 får 6-cylindret motor igen

Den nye motor yder 435 hk, hvilket er en forbedring på 35 hk i forhold til den gamle Cayman GT4. De betyder også, at begge modeller nu er i stand til at kravle over 300 km/t.

Spyder rammer 301 km/t, mens den lukkede Cayman GT4 først stopper ved 304 km/t. Til de ekstra hårdkogte entusiaster kan Cayman GT4 også fås i en Clubsport-variant med delvist bur, brandslukker og 6-punkts racerseler.